Bonnamour troeft Van Aert af voor de Superstrijdlust

Bonnamour is de opvolger van de Zwitser Marc Hirshi. De jury, voorgezeten door koersdirecteur Thierry Gouvenou, zette hem op gelijke hoogte van Wout van Aert.



Maar ook de supporters konden online hun stem uitbrengen door hun favoriet te retweeten en zij kozen voor Bonnamour. De Fransman werd ruim 4139 keer geretweet, Van Aert moest het stellen met 737 retweets.

Bonnamour heeft de prijs niet gestolen. De 26-jarige Fransman zat maar liefst 6 keer mee in de vlucht, eindigde 4 keer in de top 10 en staat ook in het algemeen klassement knap op de 22e plek.





Naast Bonnamour en Van Aert waren ook Julian Alaphilippe, Julien Bernard, David Gaudu, Matej Mohoric, Anthony Pérez, Wout Poels en Nils Politt genomineerd.



Opvallend, voor de derde keer in de laatste 5 edities gaat de Superstrijdlust naar een Franse renner. In 2017 won Warren Barguil, twee jaar later pakte Julian Alaphilippe de prijs.