Belgische voetbalwereld is solidair met slachtoffers watersnood

CEO Pierre François van de Pro League geeft uitleg bij de solidariteitsactie voor de overstromingen die vooral het zuiden en oosten van het land hebben geteisterd. En hij weet waarover hij spreekt.

"Niemand blijft onberoerd bij de verschrikkelijke beelden die we de voorbije dagen te zien kregen. Ik woon zelf in Theux, een van de zwaarst getroffen dorpen. Ik kan u vertellen dat de ravage enorm is. De ontreddering in ons dorp is hartverscheurend. De spontane solidariteitsacties van de fans zijn dan ook hartverwarmend."

"Het spreekt voor zich dat de Pro League, de clubs en Eleven Sports ook in actie treden. Wij zetten een noodfonds op, dat we gaan financieren met bijdragen en acties. Dit fonds gaan we inzetten om de getroffen bevolking te helpen en we gaan ook middelen vrijmaken om de verschillende amateurclubs wiens infrastructuur volledig vernield is, te ondersteunen."

"Het is op momenten als deze dat we met het hele Belgische voetbal moeten tonen dat we er zijn voor elkaar. De acties van fans en clubs tonen alvast aan dat de solidariteit van het voetbal bijzonder groot is en zal zijn."

Het #ProLeagueHelps-noodfonds moet de getroffenen met giften en acties ondersteunen. Vanaf vandaag al kunnen fans die een bijdrage willen leveren dit doen via rekeningnummer BE 09 0689 3005 8457, met als vermelding "Solidariteit/Solidarité 14/7".