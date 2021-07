"Exact dezelfde situatie als vorig jaar en nu is Jumbo-Visma dolgelukkig"

"Voor het moment van de dag kom ik uit bij Jumbo-Visma en het subjectieve gevoel na een prestatie. Een prestatie die gelijkaardig is aan die in de 107e Ronde van Frankrijk, vorig jaar in september", zegt Karl Vannieuwkerke.

"Toen hadden ze op de voorlaatste dag van de Tour, aan de vooravond van de slotrit naar de Champs-Elysées, drie ritten gewonnen en stonden ze tweede in het klassement met Primoz Roglic."

"Maar ze hadden een zeer slecht gevoel, een rotgevoel, want Roglic was net zijn gele trui kwijtgespeeld aan Tadej Pogacar in de afsluitende tijdrit naar La Planche des Belles Filles."