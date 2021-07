Voormalige halve finaliste op Roland Garros Bacsinszky zet punt achter carrière

De 32-jarige Bacsinszky bereikte 7 finales in het enkelspel op het WTA-circuit, waarvan ze er 4 al winnend afsloot. In de grandslamtoernooien gooide ze hoge ogen op het gravel van Roland Garros.

Zowel in 2015 als 2017 schopte ze het in Parijs tot de halve finales. Bacsinszky, in haar hoogdagen goed voor een negende plaats op de WTA-ranking, pakte verder ook nog 5 titels in het dubbelspel.

"Ik kon mij nooit voorstellen dat ik zoveel zou kunnen bereiken", schreef de Zwitserse op de sociale media. "18 jaar van mijn leven heeft volledig in het teken gestaan van tennissen, nu is het tijd om de bladzijde om te slaan."