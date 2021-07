Ultrafietser Christoph Strasser gaat op zoek naar wereldrecord: 914 kilometer op 1 dag

De poging van Strasser gaat door aan het militaire vliegveld Zeltweg in Oostenrijk. Hij moet daar 121 ronden aan een gemiddelde snelheid van 38,1 kilometer per uur rijden op het 7,6 kilometer lange parcours.

Na 2 uur was Strasser in elk geval al goed op weg, hij had dan al 91 kilometer gereden. Hij is het in elk geval gewoon om gelijkaardige prestaties te leveren.

Zo is de Oostenrijker 6-voudig winnaar van de Race Across America (RAAM) en reed naar eigen zeggen al meer 40 langeafstandsraces. Hij bereidde zich voor op deze prestatie met een hoogtestage in Zwitserland.

De laatste rondjes van Strasser zijn zaterdag in de late namiddag voorzien tussen 16u30 en 17u30.