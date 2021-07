Stuyven en Theuns zwaar ontgoocheld: "Er zat niet veel meer in op het einde"

"We hebben gekoerst, we zijn weggeraakt, maar het was niet goed genoeg. Natuurlijk ben ik ontgoocheld. Het is niet leuk als je dan eens een kans krijgt... Maar we zaten allemaal piepedood en dan rijdt er weer eentje weg."

Vooral Jasper Stuyven kwam zwaar ontgoocheld over de streep. "Het was niet goed genoeg, punt", zei hij. "Waarom ik zo kort reageer? Het is het einde van de Tour. Het was gewoon niet goed genoeg. Pech."

Ook ploegmaat Edward Theuns stak zijn teleurstelling niet weg. "We hebben geprobeerd. Maar op het einde van een zware Tour, in deze hitte en na zo'n gevecht om weg te raken, denk ik dat de beste voorop reed."

"Ik voelde persoonlijk dat het beste eraf was. In de laatste 40 kilometer zijn er zeker 30 of 40 aanvallen geweest. Het deed telkens veel pijn om die te pareren. Mentaal denk je: nog één keer, en nog één keer. Maar na drie weken Tour begint dat serieus pijn te doen in de benen."

"Mohoric reed met tegenwind 30-40 seconden weg. We hebben nog even rondgedraaid, maar kwamen niet dichter. En dan begonnen de demarrages weer. We hebben geprobeerd, maar kwamen helaas tekort. Ik ben enorm ontgoocheld, maar er zat niet veel meer in op het einde."

"Als je met drie in de kopgroep zit, is het heel jammer. Vandaag was de laatste dag om zoiets te proberen. Als je voorin zit, is het altijd een gemiste kans. Maar ik moet eerlijk zijn: op het einde was het op."