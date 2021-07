Pogacar: "Op het podium naast wielerheld Eddy Merckx, fantastisch!"

Eddy Merckx maakte vandaag zijn opwachting in de Tour en stak zijn bewondering voor Tadej Pogacar niet onder stoelen of banken. "Pogacar is buitengewoon sterk. Ik zie hem de komende jaren verschillende edities van de Tour winnen."



Het respect is wederzijds, Pogacar was vereerd dat Merckx hem na de rit vergezelde. "Het is fantastisch om op het podium te staan naast een wielerheld als Eddy Merckx."

Voor Pogacar een mooi einde van de dag, die nochtans nerveus begon met al vroeg in de rit een grote valpartij. "Dat was niet ideaal. We hebben geprobeerd om de boel te kalmeren, maar in het peloton wilden ze aanvallen. Gelukkig was het in het tweede gedeelte van de rit rustiger."

Met winst in de eerste tijdrit en zijn triomfen op de Col du Portet en in Luz Ardiden zit Pogacar al aan 3 ritzeges in deze Tour. Morgen kan de Sloveen nog eens de puntjes op de i zetten in de tijdrit naar Saint-Émilion.

"Ik heb het parcours van de tijdrit verkend en het is bijzonder snel en niet al te technisch. Ik hou er wel van. We zullen zien hoe ik de nacht doorkom en hoe ik morgen wakker word. Ik kan zonder druk starten, maar ik ga natuurlijk alles geven."