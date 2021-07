Philippe Clement looft 19-jarige doelman die debuteert in Supercup: "Senne is opengebloeid"

Twee keer met de ogen knipperen en... Daar is de officieuze start van het Belgische voetbalseizoen alweer. Landskampioen Club Brugge en bekerwinnaar Racing Genk strijden morgenavond om de Supercup in Jan Breydel. Philippe Clement ziet het als een eerste test, maar "eentje die minder belangrijk is dan vroeger".

Het EK is amper voorbij of de eerste officiële wedstrijd staat al op het programma in het Belgisch voetbal. "Een raar gegeven in België", vindt Club-trainer Philippe Clement. "De meeste competities beginnen half augustus, bij ons is dat veel vroeger. Ik heb mijn spelers amper 3,5 weken vakantie kunnen geven." Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Club nog niet volledig fit aan de aftrap zal staan tegen Genk. "Op dit moment zijn we nog niet top", knikt Clement. "Mocht ik mijn spelers frisser aan de aftrap brengen, zouden we dat bekopen in de maanden oktober, november en december. Op dat gebied is de Supercup minder belangrijk."

Al wil de coach van blauw-zwart de trofee wel graag toevoegen aan de prijzenkast. "Ik win graag prijzen. Al heeft de Supercup natuurlijk niet de prestige van een landstitel of Beker van België. Het is wel altijd leuk om het op je palmares te schrijven. Het is immers een duel tussen de twee beste ploegen van vorig seizoen. Toch speel ik die match liever wanneer iedereen beschikbaar is bij beide ploegen."

Debuut voor Lammens

Bij Club ontbreken onder meer Hans Vanaken (vakantie na het EK), Ruud Vormer (in quarantaine) en Simon Mignolet (blessure). Die laatste wordt morgen vervangen door Senne Lammens. De 19-jarige doelman maakt straks zijn debuut voor het eerste elftal van Club. Clement toont alleszins veel vertrouwen in de youngsters. "Hij is de jonge speler die mij het meest verrast heeft in de voorbereiding", aldus de trainer. "Er was een ongelukkig moment in de laatste oefenmatch, maar voor de rest speelde hij een heel mature voorbereiding. Hij is ook opengebloeid binnen de groep - in de kleedkamer en op de teambuilding. Het is een andere Senne dan een jaar geleden."

Club gaat dan ook niet op zoek naar een nieuwe tweede doelman. De landskampioen wacht overigens nog op zijn eerste transfer. "Maar het bestuur en ik zitten op dezelfde golflengte. Ik focus me op de jongens die er zijn. Ondertussen overleggen we goed met de scouting en het bestuur over interessante profielen", aldus Clement, die ziet dat andere ploegen bedrijvig zijn. "Veel clubs tonen de ambitie om kampioen te spelen. Het wordt een harde strijd om de titel.”

