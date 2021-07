Pascal Ackermann snelt naar een 2e zege op rij in Settimana Ciclistica Italiana

De derde etappe van 180 kilometer tussen Oristano en Cagliari bevatte halverwege twee flinke beklimmingen, maar door de vlakke finale leek de kans op een massasprint toch groot.





Landgenoot Cédric Beullens (Sport Vlaanderen) koos voor de ontspanning samen met vier anderen. Hun vlucht was geen lang leven beschoren: 70 kilometer voor de aankomst werden ze weer gegrepen.

Bora-Hansgrohe en de Italiaanse selectie (met als kopman Elia Viviani) waren de actiefste ploegen in de achtervolging. Ackermann zou het harde werk van zijn ploeggenoten ook belonen met een 2e overwinning op rij.

In de massaspurt was hij sneller Jonathan Milan (Bahrein-Victorious) en de Fransman Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation). Het is al de 4e overwinning voor Ackermann deze maand, in de schaduw van de Tour. Diego Ulissi (UAE-Emirates) blijft met het slotweekend voor de deur leider.