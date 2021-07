Olympisch atleet Isaac Kimeli: "Evenepoel imiteren was geen succes"

In onze reeks Vuurdoop maakt u kennis met atleten die hun olympisch debuut vieren. Isaac Kimeli racet in Tokio op de atletiekpiste (voor de 5 en de 10 km). Een uitstapje als wielertoerist was snel afgelopen.

"Ik had het koud, ik begreep de taal niet en ik lustte niks"

Isaac Kimeli (27) woont nu 12 jaar in ons land. Op zijn 15e reisde hij zijn moeder achterna vanuit Kenia. "Zij ging op zoek naar een beter leven en vertrok naar België toen ik nog een kleuter was", doet Kimeli zijn verhaal. "Met z'n tweeën was toen niet haalbaar, daarom heb ik pas 10 jaar later de stap gezet." Een grote stap voor een tiener uit Kenia. "Ik kwam hier in december aan bij een temperatuur van 4 graden. Een groot verschil met Kenia waar het kwik 35 graden aangaf." "Ik wilde meteen terug. Ik had het koud, ik verstond de taal niet en ik lustte het eten niet. "Daar is de deur", zei mijn moeder onverbiddelijk." (lees voort onder de foto)

Isaac Kimeli in de winter.

"Met sjaal en muts aan de start"

Isaac Kimeli beet door en bleef in ons land. "Uit verveling ben ik beginnen te lopen", gaat hij voort. Zijn eerste wedstrijd herinnert hij zich nog levendig. "Dat was een cross in Lennik. Iedereen stond er aan de start in een T-shirt, ik met sjaal en muts." "Ik vertrok als een raket en na 500 meter zag ik niemand meer. Na een ronde stak ik mijn handen in de lucht, maar dat was te vroeg. Ik moest nog 3 rondes lopen en werd pas 24e", lacht Kimeli. "Ik had ook nauwelijks iets gegeten. Geen pasta, geen rijst, ... omdat ik vooraf dacht dat we maar een ronde liepen, zoals op school."

"Ik wilde Evenepoel achterna"

Isaac Kimeli is een sportliefhebber. De olympische atleet volgt ook andere disciplines zoals wielrennen. Zelf koersen heeft hij heel even geprobeerd. "Tijdens de lockdown wilde ik Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel achterna", vertelt Kimeli. "Een hobby die ik snel heb moeten opgeven." "Ik ben gevallen met de fiets en kon een tijd niet trainen. Geen succes dus mijn fietscarrière." Dan maar lopen. Op vrijdag 30 juli staat Kimeli aan de start van de 10.000 meter in Tokio. Op dinsdag 3 augustus volgen de reeksen van de 5 kilometer, 3 dagen later is er de finale.