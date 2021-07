"Ik was altijd trots om te kunnen zeggen dat ik nooit was gevallen in de Tour. Vandaag was mijn geluk op", schrijft Geschke (Cofidis) op Twitter.

Geschke hield naar eigen zeggen alleen maar een gekneusde arm over aan zijn eerste valpartij. "Maar mijn fiets is een ander verhaal... Die werd alleen maar bij elkaar gehouden door de ketting."