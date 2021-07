Moment van Karl: "Mohoric kan toch maar beter opletten met zulke gebaren"

Afgelopen week kwam het team van Mohoric, Bahrein-Victorious, even in het oog van de storm terecht na een politie-inval in het ploeghotel in Pau. Voorlopig kwam er over dat onderzoek nog niet veel nieuws naar buiten.

Als reactie op de hectische week maakte Mohoric het bekende zegegebaar. Hij legde zijn vinger op de mond toen hij over de finish kwam in Libourne. Een gebaar waar hij toch maar beter mee kan oppassen volgens Karl Vannieuwkerke.

"Mohoric maakte het bekende zegegebaar en daar is hij toch maar beter voorzichtig mee", stelt Vannieuwkerke. "We hebben het ooit Lance Armstrong ook eens zien doen."

"Ik snap dat er frustraties zijn nadat hij onder meer zijn gsm moest afgeven, maar het is toch altijd oppassen met zo'n acties. Mohoric heeft een fantastische Tour gereden, maar dit laat hij beter achterwege."