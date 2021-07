Mohoric snoert criticasters de mond: "Voelde me een crimineel na politie-inval"

"Ik heb de kopgroep overtuigd om de snelheid hoog te houden, omdat het de enige manier was om de streep te halen. Ze twijfelden even, maar gingen dan toch akkoord."

Met een late uitval heeft Matej Mohoric zijn tweede ritzege in de Tour veroverd. En dat deed pijn op het einde van de drie zware weken, vertelde hij. "We dachten dat Deceuninck-Quick Step en Alpecin-Fenix de rit zouden controleren voor de sprint."

Uiteraard hebben ze niets gevonden, want we hebben niets te verbergen.

Voor Bahrain-Victorious is de overwinning een opsteker na enkele woelige dagen. Woensdagavond viel de politie hun hotel in Pau binnen, het parket in Marseille heeft een onderzoek gestart waarin ze de dopingbeschuldigingen bij het team willen uitspitten.

"Ik voelde me een crimineel na de politie-inval", zei Mohoric. "Uiteraard hebben ze niets gevonden, want we hebben niets te verbergen. Het is niet leuk om de politie je bezittingen te zien doorzoeken. Ze gaan door je foto's, door je gsm, door je berichten..."

"Langs de ene kant is het een goede zaak, want het betekent dat er nog controle is op het peloton. Maar langs de andere kant ben ik wat ongoocheld. Ook al heb ik niets te verbergen, toch voelt het wat raar."