Lefevere: "Ik wil Cavendish behoeden voor het jaar te veel"

"Cavendish moet beseffen dat dit nooit meer terugkomt"

Patrick Lefevere is succes gewend, maar dat zijn team zó sterk zou presteren in deze Tour, was ook voor hem een verrassing. "Dit hadden we niet verwacht. Met Alaphilippe heb je natuurlijk wel een referentie, maar Cavendish was een gok. Hij won in Turkije en in de Ronde van België en toen was die saga met Bennett al begonnen. Toen heb ik besloten Cavendish mee te pakken."

Sven Nys schoof gisteren als analist aan bij Karl Vannieuwkerke. Ook hij stond te kijken van de comeback van de 36-jarige Cavendish. "Het valt allemaal in de juiste plooi. Geluk is ook een factor, want Ewan was een heel te duchten tegenstander geweest."

"Maar het is bijzonder sterk wat hij gepresteerd heeft. Ook door de manier waarop en met het plezier dat hij uitdraagt. Het is echt het moment om zondag in Parijs zijn carrière te beëindigen. Er is geen mooier afscheid op deze leeftijd, er gaat ook geen mooier moment meer komen."

Ook voor Lefevere lijkt dat het beste scenario. "Ik ben het helemaal met Sven eens, ik heb een aantal voorbeelden meegemaakt van hoe het niet moest. Cavendish moet beseffen dat dit nooit meer terugkomt."

"Ik zou hem willen behoeden voor het jaar te veel. Zelfs als hij blijft koersen en zelfs als we hem volgend jaar meenemen, dan zal er altijd verwezen worden naar zijn 4 ritzeges van dit jaar en waarom het dan niet lukt."