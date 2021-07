Keeper kopen? Grasduin door het ruime aanbod van 9 doelmannen bij PSG

1. EK-held Gianluigi Donnarumma

In zijn zoektocht kwam Donnarumma uit in Parijs, waar hij mag strijden met 8 collega's voor één plek tussen de palen. Op een jonge leeftijd heeft hij al een mooi palmares én 99 clean sheets. Volgt nummer 100 snel?

2. Drievoudig CL-winnaar Keylor Navas

In 2018 speelde ene Thibaut Courtois een dijk van een WK, waardoor de Costa Ricaan mocht opkrassen als eerste keuze bij Real. Hij ging zijn geluk beproeven bij PSG, waar hij - tot nu? - vaste waarde is tussen de palen.

Keylor Navas zijn carrière zat in de lift na een uitstekend WK in Brazilië (2014) met Costa Rica. De kleine doelman - die 185 cm meet - volgde Iker Casillas op bij Real Madrid en won maar liefst drie keer de Champions League.

3. Jeugdproduct Alphonse Aréola

Alphonse Aréola begon aan zijn voetbaldroom bij de jeugd van PSG. Na een uitleenbeurt aan Lens, Bastia en Villarreal leek de Fransman in 2017 eindelijk door te breken, maar de komst van Navas besliste daar anders over.

In totaal speelde Aréola al 107 wedstrijden voor de club van zijn hart. In 2019-2020 was hij doublure van Courtois bij Real Madrid, vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Premier League-degradant Fulham. Maakt Aréola zich opnieuw op voor een uitleenbeurt?