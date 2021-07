Istanboel mag in 2023 dan toch de Champions League-finale organiseren

De finale van 2023 was al toegewezen aan München, maar de Duitse stad zal nu moeten wachten tot 2025. In 2024 wordt de CL-finale gespeeld in het Londense Wembleystadion. Komend seizoen in Sint-Petersburg.

Ook met het Baskische Bilbao en de Ierse hoofdstad Dublin werden regelingen getroffen om de financiële verliezen op te vangen. Beide steden waaren aanvankelijk gaststeden voor EURO 2020.

Dublin mag de finale van de Europa League organiseren in 2024, Bilbao ontvangt dan de finale van de Champions League bij de vrouwen en een jaar later de finale van de Europa League.