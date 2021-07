Isaac Kimeli: "Na een domme race ben ik in de Spelen beginnen te geloven"

Wie is Isaac Kimeli?

"Ik wist niet hoe ik de Spelen zou halen"

"Toen heb ik mijn coach gezegd dat ik keihard ging trainen om de Olympische Spelen te halen. Zelfs regen of sneeuw hebben me niet tegengehouden. Geen enkele training heb ik gemist", verzekert Kimeli.

"Op het EK van 2016 in Amsterdam begon ik erin te geloven", gaat Kimeli voort. "Ik finishte pas als 9e op de 1.500 meter. Een domme race van me, want in de laatste ronde ging ik bijna even hard als de winnaar."

"Als kleine jongen keek ik op naar sterren als Kipchoge of Usain Bolt," vertelt de loper in aflevering 4 van Vuurdoop, "maar ik dacht nooit aan de Olympische Spelen. Ik wist zelfs niet hoe ik er moest geraken."

"Top 8, tenzij iedereen bezwijkt onder de hitte en ik niet"

De voorbije jaren heeft Isaac Kimeli zich gespecialiseerd in de 5.000 én de 10.000 meter. "Mijn coach zal het niet graag horen, maar eigenlijk loop ik de 1.500 meter liever. 5.000 en 10.000 meter is best lang", lacht hij.

"Alle gekheid op een stokje: ik kom nu gewoon beter uit de verf op de 5.000 en de 10.000 meter. Met een lichte voorkeur voor de 5.000."

Met welke ambities start hij in Tokio? "De finale halen wordt mijn eerste doel", antwoordt de atleet. "Als ik in die opdracht slaag, mik op een plaats in de top 8. Dan zijn mijn eerste Spelen geslaagd."

"Tenzij iedereen bezwijkt onder de hitte en ik niet", knipoogt Kimeli. "Dan is er meer mogelijk. Of deelnemen belangrijker is dan winnen? Neen, hoor. Ik wil altijd winnen. Of het nu een spelletje FIFA is of een loopwedstrijd."

Afspraak in Tokio. Op vrijdag 30 juli staat Kimeli aan de start van de 10.000 meter in Tokio, op dinsdag 3 augustus volgen de reeksen van de 5 kilometer.