Intermarché rijdt met rouwband, Gilbert stuurt kleren voor slachtoffers

Het gezin-Gilbert blijft in ieder geval niet bij de pakken zitten, want ze sturen die pakken op naar de slachtoffers. "Mijn vriendin heeft gisteravond een grote doos gevuld met kleren van haar, de kinderen en mij. Die zal ze opsturen naar Aywaille."

"Mijn eigen familie leeft voornamelijk in de heuvels, dus zij hebben minder problemen, maar ik ken veel mensen die wel getroffen zijn. Het is een ramp, hé. En het gebeurt steeds meer."

"Alles is nu onder controle, maar er is veel schade. In mijn geboorteplaats Aywaille blijft het gelukkig wel enkel bij materiële schade en zijn er geen menselijke slachtoffers gevallen."

Renners Intermarché dragen rouwband

Ook bij Intermarché-Wanty-Gobert zijn ze aangeslagen door de gebeurtenissen in ons land. "We betuigen onze steun aan de vele mensen die door dit slechte weer zijn getroffen, met name in Wallonië en de provincie Luik, waar veel van de partners van onze ploeg zijn gevestigd."

"Daarom zullen onze renners tijdens de 19e etappe van de Tour een zwarte rouwband dragen als eerbetoon aan alle slachtoffers van de overstromingen in onder meer België en Duitsland."