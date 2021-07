Hoste gefrustreerd door aanpak Stuyven: "Hij heeft echt verkeerd gegokt"

"Iemand als Mohoric moet je in de gaten houden"

Ook voor radiocommentator Christophe Vandegoor en zijn compagnon Frank Hoste komt Parijs stilaan in zicht. Naar goede gewoonte maakten ze ook vandaag een beschouwing van de rit in hun dagelijkse podcast.



Volgens Hoste maakten de andere renners in de kopgroep een inschattingsfout toen ze Matej Mohoric lieten wegrijden. "Als dat nu bergop geweest was, dan kan je zeggen dat hij niet te houden was. Maar als je op dit parcours in het wiel zit van iemand die sneller rijdt, dan ben je altijd mee want je zit uit de wind."

"Je moet alleen weten wanneer hij gaat demarreren. Dat is meestal op het lastigste gedeelte van het parcours en Mohoric heeft inderdaad versneld op een vrij vlak, vals oplopend stuk. Daar heeft niemand kunnen of willen reageren of ze zaten niet in een goede positie om op zijn wiel te springen."

"Als je met iemand als Mohoric in de kopgroep zit, dan moet je die in de gaten houden. Ik denk dat iedereen in de kopgroep wist dat je zo iemand geen 100 meter mag geven. Het frustreert mij dat je als renner niet ziet dat je op

zo’n man zijn wiel moet zitten en er niet mag uitkomen."