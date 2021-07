Hamilton klopt Verstappen in strijd om poleposition voor historische eerste sprintrace

De primeur is voor Lewis Hamilton. Hij start morgen als eerste in de historische eerste sprintrace in de Formule 1. Het concept van een sprintrace is simpel: een F1-race maar dan korter - 100 kilometer in plaats van 305.

De winnaar van de sprintrace verovert niet alleen de polepositie, maar krijgt ook 3 WK-punten. De nummer twee ontvangt twee punten, de derde één punt.



Hamilton was dus de snelste in de kwalificaties voor die sprintrace. Nochtans was Verstappen eerder op de dag nog bijna een seconde sneller dan zijn concurrent tijdens de oefensessies, maar in de kwalificaties waren de rollen omgedraaid. Valtteri Botas vervolledigde de top-3.