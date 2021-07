Galamatch Anderlecht staat vanavond in teken van slachtoffers overstromingen

Ons land wordt momenteel geteisterd door zware overstromingen. Zeker in Wallonië zorgde de hevige regenval voor veel slachtoffers en schade. Ook het aantal vermiste personen loopt steeds verder op.

Om de slachtoffers een steuntje in de rug te geven, slaan RSC Anderlecht en de gemeente Anderlecht daarom de handen in elkaar. De wedstrijd tegen Ajax staat dan ook helemaal in het teken van de overstromingen.

"Als club leven we mee met de slachtoffers van het noodweer en zijn we ons ter dege bewust van de enorme schade die het noodweer heeft aangericht in ons land”, zegt Anderlecht-CEO Jos Donvil.

“Dankzij onze uitstekende samenwerking met de gemeente kunnen we snel een solidariteitsactie opzetten. Tijdens de wedstrijd tegen Ajax vanavond zal de solidariteit ook voelbaar zijn in het stadion.”

Voor de wedstrijd zullen beide teams ook nog een minuut stilte houden.