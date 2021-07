Frank Raes blikt vooruit op Supercup: "Generale repetitie, maar extra boeiend"

De Supercup is het voorgerecht op de Belgische competitie. Maar dat wordt al geserveerd wanneer het EK nog vers in het geheugen zit en de transferperiode nog niet is afgerond.

"Het zullen dus niet de twee sterkste elftallen zijn die Club Brugge en Genk in lijn kunnen brengen", weet Frank Raes. "Het is een generale repetitie, meer moeten we er niet van verwachten."



"Het wordt een leuk opwarmertje waarin we een aantal nieuwe namen aan het werk kunnen zien. Vooral bij Genk dan, zoals Eiting van Ajax en Trésor van Willem II. Bij Club zijn die nieuwe namen er nog niet."

"De kern van Genk is nu al erg ruim", meent de commentator. "Club heeft wel nog tijd, want zij spelen pas de Champions League in september, terwijl Genk in de voorrondes vol aan de bak moet."