Eddy Merckx looft gele trui: "Pogacar wordt de nieuwe Kannibaal"

"Ik zie in hem de nieuwe Kannibaal", zei de vijfvoudige Tourwinnaar voor de start van de 19e etappe in Mourenx. "Hij won al één Tour en normaal gezien wint hij straks ook zijn tweede."

Zijn record van 5 eindzeges is nog even veilig, zijn record van 34 ritzeges kan Merckx dit jaar wel nog kwijtspelen aan Mark Cavendish. "Ik hoop dat hij zijn 35e overwinning pakt", grijnsde Merckx.



"Dan ben ik van al die vragen af over het record en laat men mij met rust. Het zou mooi zijn, als je ziet van waar hij komt, na een paar moeilijke jaren. Hij verdient het. Hij is een grote kampioen."



"Je kan zijn carrière niet vergelijken met die van mij, het was een andere periode, maar wat hij in deze Tour voor elkaar brengt is echt knap. Hij is zonder twijfel de beste sprinter van de wereld."