Dries Wouters verlaat Racing Genk voor Duitse traditieclub Schalke 04

Sinds de komst van trainer John van den Brom was Wouters afgelopen seizoen helemaal naar het achterplan verdwenen bij de vicekampioen. Het Genkse jeugdproduct ging dan ook zelf op zoek naar een oplossing deze zomer.

Die oplossing komt er nu in de vorm van het net gedregradeerde Schalke. Bij de traditieclub zijn ze dan ook heel opgetogen met de komst van de middenvelder, die ook in de verdediging uit de voeten kan.

"De transfer van Dries bewijst dat we ook in de tweede klasse nog steeds een aantrekkelijke optie zijn voor jonge spelers met veel potentieel", reageerde sportief directeur Rouven Schröder.

"Met zijn voetballend vermogen, fysieke kracht en sterk karakter heeft Dries alles in huis om een sleutelrol te spelen in ons team. We zijn verheugd dat hij ons team komt versterken."

Wouters zal met het rugnummer 15 spelen bij zijn nieuwe club.