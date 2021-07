De Tour-erfenis van De Gendt: koning van de Ventoux, rasaanvaller en lolbroek

2011: Eerste podiumplaats na verbluffend slotweekend

In het plunje van Vacansoleil maakt Thomas De Gendt voor het eerst zijn opwachting in de Tour. Zijn debuut in Frankrijk verloopt evenwel niet zoals gewenst: bij een val in de eerste week loopt hij een breukje op in zijn sleutelbeen, bovendien krijgt hij ook nog eens last van een liesontsteking.

Maar karakterkop De Gendt toont een eerste keer zijn vechtlust in een verbluffend slotweekend. In de 19e etappe richting Alpe d'Huez komt hij samen met Cadel Evans en de broers Schleck over de streep als 6e. In de slottijdrit in Grenoble is hij sneller dan wereldkampioen Cancellara. Die 4e plek wordt na de diskwalificatie van Alberto Contador zelfs omgezet in zijn eerste podiumplek.