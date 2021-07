Cercle annuleert oefenmatchen tegen Sion en RC Straatsburg na coronageval

De technische staff stelt nu een aangepast trainingsprogramma op.

"De besmette persoon stelt het goed maar verblijft op dit moment in quarantaine", klinkt het bij de Vereniging. "Cercle benadrukt dat het alle coronaprotocollen blijft volgen. De stijging in het aantal dagelijkse coronabesmettingen toont duidelijk aan dat de coronapandemie nog steeds niet voorbij is. Cercle moedigt iedereen dan ook aan om waakzaam te blijven en de geldende maatregelen te blijven volgen."