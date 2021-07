Bradley Beal haakt af voor Spelen door mogelijke coronabesmetting

Tijdens de Spelen in Tokio gaat Amerika dit jaar op zoek naar een 4e gouden medaille op rij in het basketbal. Om die klus te klaren zal 'Team USA' wel niet kunnen rekenen op de 28-jarige Bradley Beal.

Beal liep mogelijks corona op en blijft voorlopig het "gezondheids- en veiligheidsprotocol" volgen, liet de Amerikaanse bond weten. Verder verliet ook Jeremi Grant (Detroit Pistons) uit voorzorg de groep. Zijn Spelen zouden niet in gevaar komen.

"Het is een enorm verlies dat Bradley (Beal) niet mee afreist naar Tokio", liet Amerikaans bondscoach Gregg Popovich weten. "We vinden het allemaal zo erg voor hem."

"Dit is ongetwijfeld een groot verlies voor ons. Hij was heel goed aan het spelen en integreerde zich perfect in de groep. Er is geen andere Bradley Beal voor ons."

De oefenmatch van vanavond tussen Amerika en Australië werd ondertussen uit voorzorg al geannuleerd.