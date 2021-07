Belgian Cat Jana Raman: "In principe kan ik zaterdag weer meetrainen"

Gisteren verloren de Belgian Cats een oefenmatch tegen Japan. Jana Raman was er nog niet bij, maar de breuk in haar hand is bijna hersteld. De power forward wil zo snel mogelijk aansluiten bij de groep.

Normaal gezien wordt vandaag de pin verwijderd uit de hand van Raman en daarna kan het snel gaan. "In principe kan ik zaterdag opnieuw meetrainen met de groep", vertelde Raman.

"Alles verloopt heel goed tot nu toe. Ik train individueel en ik kan zonder probleem schieten. Ik ben vol ongeduld om opnieuw aan de groepstrainingen mee te doen."

"De omstandigheden in Mito zijn niet gemakkelijk door de heel strikte maatregelen. Het is niet echt een hotel, eerder een soort gevangenis. Maar op sportief vlak loopt alles wel goed."