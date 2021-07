Ajax bindt smaakmaker Tadic nog een jaartje langer aan zich

Er komt maar geen einde aan het droomhuwelijk tussen Ajax en Dusan Tadic. De Serviër werd in 2018 losgeweekt bij het Engelse Southampton en gooide sindsdien met de regelmaat van de klok hoge ogen bij de Nederlandse recordkampioen.

Zowel in de Eredivisie als in de Champions League was Tadic steevast een uitblinker, waardoor er ook deze zomer opnieuw fel aan zijn mouw werd getrokken. Dat de middenvelder zelf aangaf graag te willen blijven, klonk dan ook als muziek in de oren van de Amsterdammers.

"Het is geen geheim dat Dusan een zeer belangrijke rol speelt voor het team, zowel binnen als buiten de lijnen is hij een echte leider", reageerde Directeur voetbalzaken Marc Overmars opgetogen.

"Het is daarom prachtig dat we hem langer aan de club kunnen verbinden. Dusan is topfit en zal de komende jaren nog van grote waarde zijn voor Ajax."