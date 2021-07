68 ritzeges op één foto: Merckx wenst Cavendish succes in jacht op Tour-record

Een overgangsrit van Mourenx naar Libourne is misschien de voorlaatste kans voor Mark Cavendish om zijn 5e ritzege in deze Tour te veroveren, én - nog belangrijker - het zegerecord van Eddy Merckx af te snoepen.

Deceuninck-Quick Step zal dan ook de wedstrijd in handen moeten nemen. Maar of ze steun zullen krijgen, is zeer de vraag. Alleen Alpecin-Fenix mikt ook op de sprint met Jasper Philipsen.

Merckx kwam Cavendish alvast succes wensen in Mourenx. De twee Tour-iconen, samen goed voor 68 ritzeges in Frankrijk, keuvelden even voor de start en poseerden gewillig voor de fotografen. "Ik hoop dat je vandaag nummer 35 wint", fluisterde Merckx Cavendish toe.

Het was wellicht geen toeval dat Eddy Merckx uitgerekend vandaag zijn opwachting maakte in de Tour. Niet zozeer omdat Mark Cavendish hem kan voorbijsteken, wel omdat de start vlak bij de Velodrome Eddy Merckx in Mourenx lag.

Die wielerpiste werd naar de allergrootste genoemd, nadat hij in zijn eerste Tour de France een solo van 75 kilometer had opgevoerd richting dit stadje in de Landes. En dat terwijl hij al bijna 8 minuten voorsprong had in het klassement. In zijn gele trui finishte hij in Mourenx met een voorsprong van net geen 8 minuten. "Dat was toch mijn grootste nummertje", zou Merckx hierover zeggen.