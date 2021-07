Wielerkoers Volta Limburg Classic is in gevaar door wateroverlast

Sinds gisteren wordt de regio van Belgisch en Nederlands Limburg geteisterd door een "waterbom", zoals weerman Frank Deboosere het noemde. "In eerste instantie gaat ons medeleven uit naar de regio, met name naar onze vrijwilligers en medewerkers die nu echt in de problemen zitten", zei Packbier.

"We zijn overvallen door de ramp die zich momenteel voltrekt. Het is de vraag of we überhaupt kunnen fietsen."

Zaterdag staat de toertocht op het programma, waarvoor 1.500 fietsers zich hebben ingeschreven. Zondag is de Volta Limburg Classic voor mannen (175 deelnemers) en vrouwen (150 deelneemsters).

Packbier beschikt naar eigen zeggen over "het sterkste deelnemersveld ooit" voor de 1.1-koers, met onder anderen Europees kampioen Giacomo Nizzolo, Alexander Kristoff, Fernando Gaviria en Nederlands kampioen Timo Roosen.