Wat is er aan de hand bij Bahrein? "Niet vals beschuldigen, maar ook niet naïef zijn"

De geruchten over mogelijk dopinggebruik bij Bahrein zijn niet nieuw. "Ik las een paar weken geleden op sporza.be al het artikel met de Spion in het Peloton, die toegaf dat er vragen gesteld werden bij de prestaties van Bahrein", vertelt radiocommentator Christophe Vandegoor.

"Het ging dan met name over Mark Padoen, die 2 bergritten won in de Dauphiné. Zoiets valt op. Links en rechts hoorde ik zelf ook dat ze zich in het peloton afvragen waarom die Padoen nu niet meedoet in de Tour, terwijl die toch duidelijk in vorm was?"

"Maar daarnaast had je ook nog Caruso - weliswaar een goeie coureur - die op latere leeftijd nog 2e wordt in de Giro. En in deze Tour had je Teuns en Mohoric die een etappe wonnen, Poels die in de bollen rijdt en Colbrelli (vooral een sprinter, red) die bergop verbaast."

"Het is gevaarlijk om mensen of renners nu zomaar te gaan beschuldigen, maar anderzijds ga ik er ook vanuit dat het parket meer weet dan wat wij ook gewoon kunnen vaststellen, dat ze toch iets concreets in handen hebben. Want je doet geen inval voor wat trainingsschema's."