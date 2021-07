Waarom blijft "gijzelnemer" Messi bij Barcelona? "Hij heeft een goede structuur nodig"

Naar alle waarschijnlijkheid blijft Lionel Messi (34) vijf jaar langer bij FC Barcelona. La Liga-kenner en voetbalcommentator Michael Van Vaerenbergh vindt dat een goede zaak. "Barça zit in zijn hart, maar hij houdt de club de komende jaren toch als een gijzelnemer in zijn greep", plaatst hij een kanttekening.

"Kwestie van uren of dagen"

Er lijkt een einde te komen aan de lange saga rond Lionel Messi. Als we de Spaanse voetbalmedia mogen geloven, staat de 34-jarige Argentijn op het punt een nieuw 5-jarig contract te ondertekenen bij FC Barcelona. Waarom duurde het zolang voor er witte rook kwam? "Na de voorzitterswissel Bartomeu-Laporta heeft Messi gezegd zich volledig op het voetbal te willen focussen", legt La Liga-kenner Michael Van Vaerenbergh uit. "Hij had zijn zinnen ook op de Copa America met Argentinië gezet en heeft die uiteindelijk ook nog kunnen winnen." "Op zich is er de laatste tijd niet veel over gecommuniceerd. In december zei Messi in een zeldzaam interview dat hij last-minute zou ingaan op het contract dat Barça hem zou voorstellen." "Hij heeft zelfs langer gewacht, want ondertussen is hij een vrije speler. Maar het zal een kwestie van uren of dagen zijn vooraleer hij bijtekent. ESPN en de Spaanse sportkranten bevestigen dat het akkoord er is, dan denk ik wel dat we mogen aannemen dat het ook zo is. Hij zou ook veel water bij de wijn doen."

"Snap dat Barça gelooft dat hij niveau kan aanhouden"

Messi zou voor 5 jaar bijtekenen. Dat is best lang voor iemand van 34. "Hij zal bij afloop dus 39 zijn, maar hij is wel pas voor de 8e keer topschutter geworden in La Liga en is na de winst in de Copa America de gedoodverfde favoriet om de Ballon d'Or te winnen, zijn 7e al." "Hij toont dus wel nog elke week dat hij bij Barça veruit de allerbeste voetballer is. Er zit misschien een klein beetje sleet op, maar ik denk dat hij dit niveau zeker nog drie à vier jaar kan aanhouden. Het blijft een buitenaards goede voetballer, de beste aller tijden voor mij." "Dus ik snap wel dat Barça gelooft dat hij dit niveau nog wel enkele jaren kan aanhouden. Hij is niet zomaar iemand van 34 jaar." Volgens de Spaanse pers levert Messi maar liefst 50% van zijn salaris in. Niet vreemd voor een club in financiële moeilijkheden. "Er hangt een salarisplafond waar ze echt rekening mee moeten houden boven het hoofd van de Catalaanse club." "Messi zou nog altijd 36 miljoen euro per jaar verdienen, zonder bonussen. Dat is vergelijkbaar met wat Neymar verdient bij PSG. Het is niet niets natuurlijk. Bepaalde bronnen spreken over een stijgend contract, dat is een mechanisme dat Laporta gebruikt om zichzelf wat tijd te kopen en om Messi te overtuigen."

"Barça was altijd kandidaat nummer één"

Waren dan geen andere clubs geïnteresseerd in de diensten van Messi? "Er zijn maar twee clubs die Messi zouden kunnen betalen op dit moment", ziet Van Vaerenbergh. "Dat zijn PSG en Manchester City, met hun geld uit het Midden-Oosten." "Die hebben geld te veel in tegenstelling tot heel wat andere clubs die zwaar hebben afgezien tijdens de coronacrisis. Er werd wel over gesproken en er zullen misschien wel contacten geweest zijn, maar in de Spaanse pers was men vrij snel zeker dat Barça altijd kandidaat nummer één is geweest." "Zeker ook omdat de voorzitterswissel Bartomeu-Laporta is gebeurd. Met Bartomeu kon Messi niet meer door één deur en waren er veel schandalen, met Laporta heeft Messi wel een goede band. Hij was ook de voorzitter van de Argentijn tijdens de succesperiode onder Guardiola." "Ik denk sowieso dat Barça in het hart van Messi zit. Hij is een ouderwetse clubspeler en voelt zich goed bij Barça. Hij heeft een goede structuur nodig om goed te kunnen presteren, met mensen waar hij zich goed bij voelt. Als alles in zijn hoofd gestroomlijnd zit, kan hij zijn beste voetbal bovenhalen. Misschien wilde hij het risico niet nemen om dat allemaal achter te laten."



"Messi heeft de club naar hoger niveau getild"

Van Vaerenbergh plaatst wel nog een kanttekening bij het lange contract van Messi. "Hij blijft als het ware toch een beetje de gijzelnemer van Barça. Alles bij die club draait rond Messi. Toch is hij het perfecte uithangbord voor de Catalaanse club." "Er zijn altijd wel kritische punten die je erbij moet betrekken, zo zal Koeman misschien wel wat minder tactische flexibiliteit hebben met Messi langer aan boord. Maar als voetbalromanticus en -liefhebber ben ik blij dat hij bij Barça blijft in de Primera Divison, de competitie waar je de allerbeste Messi kan zien." "Messi is niet alleen de beste speler aller tijden, hij is ook gewoon de beste speler ooit van Barcelona. Hij heeft de club naar een hoger niveau getild, niet alleen sportief, maar ook qua marketing en inkomsten." "Het is dus een slimme zet om hem te blijven omarmen. Hij zal voor altijd geassocieerd worden met Barça, ookal vertrekt hij binnen twee jaar toch nog naar de MLS. Waarom zou je dan dat zo geslaagde huwelijk doen scheiden?"