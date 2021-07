VIDEO: De masterclass van Pogacar: schifting doorvoeren, counteren en majestueus afronden

1. Cavendish troeft Matthews af in strijd voor groen

Net als in de vorige rit naar de Col du Portet krijgen we ook in deze Pyreneeënrit een lange aanloop. Matej Mohoric, Sean Bennett en Christopher Juul-Jensen knallen meteen weg en krijgen later het gezelschap van Pierre-Luc Périchon en Julian Alaphilippe.



De wereldkampioen komt als eerste door aan de tussenspurt in Pouzac. In het peloton doet Deceuninck-Quick Step een zaakje voor het groen. Mark Cavendish is de snelste en ook ploegmaat Michael Morkov gaat concurrent Michael Matthews nog vooraf.