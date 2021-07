Van Avermaet: "Ik ben de eerste die zichzelf in twijfel trekt"

Ben je hier nog graag? Dat was de eerste vraag van Renaat Schotte aan Greg Van Avermaet. "Ik ben eigenlijk nooit graag in de Tour geweest. Het is leuk als je een rit wint, dan is het misschien de mooiste zege uit je carrière. Maar er zijn ook veel dagen bij dat je er niet graag bent."

"Ik heb een paar mooie Rondes van Frankrijk gereden, met mooie herinneringen, maar ook een paar mindere. Dit was zeker niet mijn beste."

Dat laatste zorgt er ook voor dat er vragen bij de selectie van Van Avermaet voor de Spelen gesteld worden. "Het is gemakkelijk om vanaf de zijlijn een selectie te maken, zeker een week op voorhand. Een dag voor de EK-finale weet ik ook wie er gaat spelen."

"De selectie is lang op voorhand gemaakt, want Tokio is niet vlakbij. Het is moeilijk om er nu nog iets aan te veranderen. Ik vind dat die selectie goed in elkaar zit, met 2 kopmannen die in vorm zijn, waarvan eentje zich via de Tour voorbereidt en eentje individueel."

"Er is altijd kritiek over een selectie. De atleten snappen dat zelf beter dan de mensen er omheen. 5 jaar geleden hadden we Tim (Wellens) die jammer genoeg niet goed was door de hitte. Dat kan gebeuren. Maar ik heb hem daar nooit scheef voor bekeken."

"Elke atleet die wordt uitgestuurd zal 200% het beste van zichzelf geven. Veel mensen vergeten dat we niet voor ons plezier een slechte prestatie proberen af te leveren."