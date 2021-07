Tokio wordt "atypisch zwemtoernooi": "Met 2 Belgen door wanbeleid en ster Dressel"

Het zwemtoernooi is altijd een van de hoogtepunten van de Olympische Spelen. In Tokio wordt het een vreemd toernooi, zonder publiek en met finales tijdens de ochtendsessie. Commentatoren Stef Wijnants en Sidney Appelboom verwachten "een hoogstaand toernooi met veel diepte". Naar Belgen is het zoeken, er doen er maar 2 mee: "Er is gewoon geen beleid."

"Ander toernooi dan anders"

Stef Wijnants en Sidney Appelboom zijn ook in Tokio de zwemcommentatoren met dienst. Het tweetal kijkt uit naar een "atypisch toernooi". "Het zal een ander toernooi worden dan we de laatste jaren hebben meegemaakt", verwacht ex-zwemmer Appelboom. "Er moeten ontzettend veel papieren ingevuld worden", vult Wijnants aan. "Ik vraag me af wie dat allemaal zal controleren daar in Japan. Ze gaan ons een persoonlijke buddy moeten geven om ons te begeleiden. Het ziet er allemaal heel streng uit, zo mogen we maar een kwartier per dag ons hotel uit om iets te eten te zoeken." Wat is nu sport nummer 1 op de Spelen: zwemmen of atletiek? "Uiteraard is dat atletiek", geeft Wijnants toe. "Maar door de figuur van Michael Phelps heeft het zwemmen de laatste tijd zoveel aandacht gekregen op de Spelen." "Er is ook maar één sport waar de Amerikanen zich aan aanpassen: het zwemmen. De finales zijn midden in de nacht onze tijd, prime time in de VS, 's ochtends in Japan. Dat is natuurlijk heel ongewoon voor een zwemmer, maar in Peking was dat ook zo."

Het olympisch zwembad in Tokio.

"Het wordt aanpassen"

"In Peking viel de impact van die vreemde uren op de prestaties best mee", vult Appelboom aan. "Er zijn altijd zwemmers die er last van hebben dat het toernooi anders is opgebouwd."

"Zo komen de mannen van de 100m vrije slag bijvoorbeeld in actie op drie verschillende dagen. Dat is heel ongewoon. Velen zwemmen ook meerdere nummers. Het wordt dus aanpassen. De dag van de finale zullen ze "gewoon" vier à vijf uur vroeger opstaan." Het worden voor Wijnants en Appelboom de zesde Spelen samen, misschien wel de vreemdste van allemaal. "Voor de toppers zal het misschien wel meevallen, maar vooral voor het middenveld zal het ontbreken van het publiek toch wel een impact hebben." Wijnants: "Voor ons zal het ook wel meevallen, denk ik. Op het EK voetbal viel dat ook wel mee. Eens je naar die wedstrijden aan het kijken bent, ben je daarmee bezig."

"Croenen en Lecluyse moeten HF halen"

Er doen in Tokio slechts twee Belgische zwemmers mee: Louis Croenen en Fanny Lecluyse. "Het zijn natuurlijk wel twee goede zwemmers. Die zouden toch de halve finales moeten halen." "In Rio haalde Croenen nog de finale, maar hij zwom al even geen beste tijd meer op de 200m vlinderslag." "In het coronajaar is wel duidelijk geworden dat er heel veel goede jeugd is opgekomen", is Appelboom opgevallen. "Vorige week zwom de Roemeen David Popovici plots de beste wereldjaarprestatie op de 100m vrije slag met 47"30. Dat is rapper dat Timmers in Rio." Het zilver van Timmers is duidelijk geen boost geweest voor het Belgische zwemmen. "Sid en ik zeiden negen jaar geleden in Londen al dat er dringend vernieuwd moest worden", haalt Wijnants aan. "In Tokio is geen enkele zwemmer aanwezig die er toen niet was. Daar kunnen we een hele dag over praten."

"Larie en apenkool"

Zou het kunnen dat er in Parijs 2024 geen enkele Belg aanwezig is op de Spelen? "Ja, we gaan opnieuw die richting uit", is Appelboom duidelijk. "In 1996 pakten we goud met Fred Deburghgraeve, in Athene hadden we 8 jaar later geen enkele deelnemer. Er is gewoon geen beleid nu. We hadden met Valentine Dumont een derde zwemster naar Tokio kunnen sturen. Wat een onzin." Wijnants: "Er is de afgelopen jaren heel veel commotie geweest in de Belgische zwemsport. Bonden werkten niet goed samen en we krijgen niet genoeg mensen aan het zwemmen. Er is gewoon geen beleid in het zwemmen." "Ze zeggen altijd dat er geen geld is, maar dat is larie en apenkool. Ze moeten zorgen dat er geld op tafel ligt, daarvoor heb je managers in dienst."

Valentine Dumont.

"35 nummers is veel te veel"

Terug naar de Spelen van Tokio. Wie wordt de ster in Tokio? "Caeleb Dressel bij de mannen", zegt Wijnants zonder verpinken. "De Amerikaan behaalde 14 gouden medailles op de twee WK's tussen de Olympische Spelen van Rio en die van Tokio." "Het zwemmen heeft daar ook nood aan. Phelps heeft de sport naar een heel hoog niveau getrokken, Dressel zou de nieuwe man kunnen zijn die erbovenuit steekt." "Bij de vrouwen wordt het spannender", denk Appelboom. "Er is natuurlijk Katie Ledecky, maar ik verwacht over het algemeen een heel hoogstaand toernooi met veel diepte." "Er zijn 35 nummers te zwemmen, dat is wel veel te veel", rondt Wijnants af.

Stef Wijnants en Sidney Appelboom in Rio 2016.

programma Fanny Lecluyse zondag 25 juli reeks (100m schoolslag) 12 u maandag 26 juli halve finale (100m schoolslag) 3.30 u dinsdag 27 juli finale (100m schoolslag) 3;30 u woensdag 28 juli reeks (200m schoolslag) 12 u donderdag 29 juli halve finale (200m schoolslag) 3.54 u vrijdag 30 juli finale (200m schoolslag) 3.41 u