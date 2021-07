Thomas De Gendt: "Kans is heel groot dat dit mijn laatste Tour was"

"De laatste beklimming in deze Tour en misschien wel mijn laatste berg ooit in de Tour", windt Thomas De Gendt er geen doekjes om. "De kans is heel groot dat dit mijn laatste Tour was. Maar Luz Ardiden is een mooie klim om mee te eindigen."

"Volgend jaar mag iemand anders het in mijn plaats proberen in de Tour. Ik heb dit jaar niets kunnen tonen en vorig jaar ook al niet. Voor mezelf heb ik hier nog heel weinig te zoeken, enkel als knecht. Dan kan ik mij beter op een ander programma focussen."

De Gendt is doodop en heeft ook al de Vuelta van zijn programma geschrapt. "Ik geraak niet meer gerecupereerd zoals andere jaren. 2 jaar geleden heb ik de 3 grote rondes na elkaar gereden en ben dan bijna zonder rust herbegonnen in de Tour Down Under."

"In de lockdown had ik eigenlijk ook geen rust en dan heb ik met de Tour en Giro 2 grote rondes in 2 maanden tijd gereden. Dat heeft mijn motor kapotgemaakt."

"Het is wellicht niet slecht om een paar maanden van de fiets te stappen en pas te herbeginnen in bijvoorbeeld Parijs-Nice. Hoogstwaarschijnlijk rijd ik dit jaar enkel nog de Ronde van Noorwegen en enkele Belgische eendagskoersen, als ze iemand tekortkomen."

Op het WK hoopt De Gendt dus niet. "Die vraag krijg ik elk jaar en ik ben nog nooit geselecteerd. Ik hou er dus geen rekening mee. Het maakt mij ook niet uit. Het is eerder iets voor de renners van het Vlaamse voorjaar en daar reken ik mijzelf niet bij."