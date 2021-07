Pogacar neemt twijfel weg: "Roglic rijdt de tijdrit in Tokio"

Het was nog wat onduidelijk wie ze bij Slovenië naar voren zouden schuiven om de tijdrit te rijden op de Olympische Spelen. Ondanks de aanwezigheid van 2 kanonnen mag het land maar 1 renner afvaardigen voor de chrono. En die renner wordt Primoz Roglic, zo bevestigt Tadej Pogacar zelf aan Renaat Schotte.

Roglic werd in de tijdrit van de Tour slechts 7e, maar hij droeg toen nog de gevolgen van zijn val. Een paar dagen later zou hij ook uit de Tour stappen, wat het vraagteken over zijn deelname aan de Spelen nog wat groter maakte.

Maar een tiental dagen later voelt Roglic zich weer klaar voor de strijd. In de wegrit, volgende week zaterdag, wordt hij naast Pogacar uitgespeeld, met Jan Tratnik en Jan Polanc als knechten.