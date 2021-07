Moment van Karl: "Vertrouwen uitspreken in vijftal voor olympische wegrit"

"Mijn moment van de dag is de 10e plaats van Dylan Teuns op de Col du Portet", zegt Karl Vannieuwkerke. "Hij is formidabel aan het klimmen: hij won een rit in de Alpen en is nu 10e."

"Dat maakt dat wij beginnen te denken aan Teuns voor de olympische wegrit. Maar die selectie was al gemaakt voor de Tour en tot dan kon Teuns weinig adelbrieven voorleggen."

"Teuns verzoent zich met de selectie en misschien moeten wij dat ook doen. We moeten stoppen met speculeren en ons vertrouwen uitspreken in het vijftal dat naar Tokio gaat."

"Wij geloven in Wout van Aert, Remco Evenepoel en het jonge talent Mauri Vansevenant. En we geloven ook in Greg Van Avermaet, die een beetje kwakkelt in deze Tour, en in Tiesj Benoot. Die stapte eruit, maar heeft thuis wellicht keihard gewerkt om goed te zijn in Tokio."