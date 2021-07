Jonathan Sacoor: "Er zijn twijfels over 4x400, maar we staan er altijd"

"Dit is een kinderdroom die uitkomt", vertelt Jonathan Sacoor voor het vertrek naar zijn eerste Spelen. "Ik kijk er zo hard naar uit. We hebben nog 2,5 weken om hard te trainen en dan zullen we zien wat het geeft."

"Het is een moeilijke voorbereiding geweest voor mij. Maar op het EK U23 liep het wel goed met een tweede plaats en de derde tijd die ik ooit heb gelopen. Nu hopen dat het in Tokio nog iets beter kan."

"De concurrentie is enorm sterk. Ik hoop dat ik individueel misschien de finale kan lopen want dat is echt mijn droom."

"De estafetteploeg heeft het spannend gemaakt, maar ik denk dat we in staat zijn om een mooie prestatie neer te zetten. Ik weet dat er wat twijfels zijn over de 4x400m, maar uiteindelijk staan we er wel altijd. We mikken echt hoog en als groep geloven we er wel in."