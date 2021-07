Hoste: "Cavendish gaat morgen alles laten lopen en zondag nog eens uitpakken"

"Het zou mij sterk verbazen als Deceuninck-Quick Step de koers controleert"

"Ik denk dat Mark Cavendish met de ritten die hij al gewonnen heeft en met het groen in het vooruitzicht nog eens zal uitpakken op de Champs-Elysées. Morgen zal hij alles laten lopen."

"Ik denk het niet", zegt Hoste. "Het parcours is redelijk geaccidenteerd met in het begin al een beklimming van vierde categorie. Er zal dus zeker een groep proberen weg te rijden en wie zal dan de koers controleren? Wie heeft er nog baat bij een massasprint?"

Christophe Vandegoor en Frank Hoste blikten in hun dagelijkse podcast al even vooruit naar de volgende rit met aankomst in Libourne. Sprinters die de Pyreneeën overleefden, krijgen daar mogelijk eindelijk nog eens hun kans?

"Ik had Van Aert liever niet zo lang zien aanklampen"

Ook de laatste bergrit kwam natuurlijk nog aan bod in de podcast. De nieuwe demonstratie van Tadej Pogacar wekte weer bewondering op bij Vandegoor en Hoste, de aanpak van Ineos Grenadiers deed vooral de wenkbrauwen fronsen.

Vandegoor begrijpt de tactiek van de Britse ploeg niet. "Hoe hardleers kan je zijn? Je weet dat het niet gaat en toch blijf je op kop rijden van het peloton. Dat is toch verwonderlijk?"

"Ik dacht in eerste instantie dat ze het deden om Uran uit het klassement te rijden", pikt Hoste in. "Maar eenmaal hij 3 minuten achterstand had, bleven

ze maar op kop rijden. Ik begrijp ook niet goed waarom ze dat gedaan hebben."



Wie opnieuw vlotjes meepeddelde met het tempo van Ineos Grenadiers, was Wout van Aert. De Belgische kampioen deed weer zijn duit in het zakje voor kopman Jonas Vingegaard. Iets te gretig zelfs, vond Hoste.

"Hij heeft toch redelijk lang aangeklampt op de klim naar Luz Ardiden. Dat had

ik liever niet gezien, maar hij rijdt natuurlijk in dienst van de ploeg. Hij is een echte ploegspeler en zal zeker zijn kopman niet achterlaten, ook al zat Kuss er nog bij."

"Ik had Van Aert liever aan de voet van de slotklim de handdoek in de ring zien werpen om dan rustig naar boven te rijden. Allemaal in functie van de Olympische Spelen natuurlijk."