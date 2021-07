Gilbert redt met Froome wielertoerist uit ravijn: "Ook dat is de Tour"

"Dat zijn dingen die bijna nooit in de pers komen, maar ook dat hoort bij de Tour. We hebben bijna 20 minuten verloren om die man te helpen. We hebben de hulpdiensten moeten bellen, want hij was serieus toegetakeld."

"We waren na de rit opnieuw naar de voet aan het afdalen toen we zagen hoe een wielertoerist een bocht miste en een twintigtal meter diep viel. Samen met Froome en Juul Jensen ben ik gestopt om hem te helpen", zegt Gilbert aan de RTBF.

Ik heb al afgezien in deze Tour, ook mentaal. Er is geen reden meer om jezelf pijn te doen.

"Een selectie voor het WK zou logisch zijn"

Dankzij zijn reddingsactie heeft Philippe Gilbert toch nog het gevoel dat hij van nut is in deze Tour. "Ik heb al afgezien in deze Tour, ben eigenlijk nooit op mijn gemak geweest. Ook mentaal heb ik afgezien, want we rijden hier zonder doel rond: niemand van ons kan bergop winnen en niemand kan in de sprint winnen."

"Als je zoals de jongens van UAE op kop kunt rijden voor de gele trui, dan voel je je benen niet. Maar als je die focus niet hebt, dan voel je de vermoeidheid sneller. Je hebt geen reden meer om jezelf pijn te doen."

Gilbert is niet verrast dat hij zich niet lekker voelde in deze Tour. "Zo is het eigenlijk bijna altijd geweest, op een paar goeie dagen in het verleden na. Maar erna kan ik wel rekenen op de supercompensatie. Het WK wordt sowieso belangrijk."

"Ik denk dat een selectie voor het WK logisch zou zijn. Ik ben ook iemand die voor iemand anders kan werken, daar heb ik geen problemen mee. Ik kan ook genoeg ervaring bijbrengen."