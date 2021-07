Felix Brych, de ref van België-Portugal, fluit geen grote toernooien meer

Zowel bij spelers, media als fans klonk er veel kritiek op Brych. Hij zou veel te laks gefloten hebben. Onder meer zware overtredingen op Kevin De Bruyne en Thorgan Hazard werden slechts licht bestraft. Naar het einde toe van de intense match leek hij de controle kwijt.

Onder meer commentator Filip Joos ergerde zich aan Brychs te lakse optreden, ook bij het truitje-trek van Palhinha bij Lukaku. Omdat die fout niet gefloten werd, kon de Portugese middenvelder op het einde van de eerste helft Kevin De Bruyne stevig langs achteren tackelen en de enkel van De Bruyne beschadigen.

De Duitse ref, die sinds 2014 op elk groot toernooi was, staat nochtans bekend als een van de beste scheidsrechters ter wereld. Hij floot in 2014 de finale van de Europa League en 3 jaar later de eindstrijd van de Champions League.

"Ik miste echter nog een succesvol internationaal toernooi", zei Brych, die ook de halve finale tussen Italië en Spanje leidde, donderdag tegen het Duitse magazine Kicker. "Op het EK was ik wekenlang extreem gefocust. Nu voelt mijn carrière perfect."

"Ik denk dat ik deze prestatie en motivatie niet kan herhalen. Daarom heb ik besloten niet nog een toernooi te fluiten en mijn internationale carrière rond de jaarwisseling te beëindigen." Brych wil wel in de Bundesliga blijven fluiten.