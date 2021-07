Departement Landes verplicht mondmaskers langs het Tour-parcours

"Om de gezondheid en de veiligheid van alle burgers die aanwezig zijn op de wegen om de Ronde van Frankrijk te volgen te garanderen, heeft Landes, een nieuw decreet uitgevaardigd."

"Dat stelt het dragen van een mondmasker verplicht is voor iedereen die ouder is dan elf jaar en zich van 10.00u tot 16.00u in een ruimte van 20 meter langs het parcours van de Ronde van Frankrijk bevindt", aldus het decreet van het departementsbestuur.

De etappe van vrijdag brengt de renners van Mourenx, bij de Pyreneeën, naar Libourne, ten oosten van Bordeaux.

De mondmaskerverplichting was door de autoriteiten eerder ook al ingesteld voor de twintigste etappe, een tijdrit op zaterdag tussen Libourne en Saint-Emilion.