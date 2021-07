Carapaz: "Het podium zal niet meer veranderen in de tijdrit"

"We wilden de etappe winnen"

Zaterdag staat er nog een tijdrit op het menu, maar Carapaz vermoedt dat de top drie ongewijzigd zal blijven. "Er kan nog vanalles gebeuren de komende dagen, maar ik denk dat het podium zo goed als vastligt. Het is mooi om op die derde plaats te staan. In een tijdrit van 30 kilometer zal het podium normaal niet meer wijzigen."

Carapaz staat derde op amper 6 seconden van Vingegaard, maar de Deen is normaal gezien wel een betere tijdrijder dan de Ineos-kopman. Ben O'Connor heeft als nummer 4 in de stand al 2'27" achterstand op Carapaz.

"Ik heb meegestreden tot op het einde en dat is positief. Onze rivalen waren sterker en we zijn al bij al blij met het resultaat. We moesten ervoor gaan, want we hadden niks te verliezen."

De Ecuadoriaan moest net als gisteren op de Col du Portet vrede nemen met de derde plaats, achter Pogacar en Vingegaard. "Ik ben heel tevreden na de ongelofelijke inspanningen van de ploeg. We wilden de etappe winnen en we hebben er alles voor gedaan."

Het was een opvallend sterk Ineos Grenadiers dat in de laatste kilometers op de Tourmalet en de eerste kilometers van de slotklim naar Luz Ardiden het tempo bepaalde. Het leek een opstapje naar een aanval van Richard Carapaz, maar die kwam er uiteindelijk niet.

Vingegaard: "Dit had ik nooit kunnen dromen"

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) kraakte niet in de laatste bergrit. Net als gisteren op de Col du Portet moest hij enkel Pogacar voor zich dulden. “Het was niet mijn beste dag. Het was vooral volhouden, mentaal ook. Ik ben dus heel

tevreden over mijn prestatie."

Zonder ongelukken staat de Deense Tourdebutant zondag op het podium in Parijs. "Het is ongelofelijk dat ik na de laatste bergrit tweede ben in het algemeen klassement. Dit had ik nooit kunnen dromen. Ik ben aan de Tour begonnen als knecht voor Roglic."

"Ik moet ook de ploeg bedanken. Sepp (Kuss), Wout (van Aert) en Mike (Teunissen) hebben het fantastisch gedaan. Het ziet er nu goed uit voor het podium in Parijs, maar we hebben al eerder in deze Tour gezien dat er altijd

nog iets kan gebeuren.”