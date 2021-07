Anderlecht-aanvoerder Sambi Lokonga (21) heeft droomtransfer naar Arsenal beet

Bij Arsenal wordt Lokonga de tweede Belg ooit na Thomas Vermaelen, die tussen 2009 en 2014 in Londen voetbalde. De club eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende 8e plaats en greep voor het eerst in 25 jaar naast Europees voetbal.

"Het is geweldig", straalt Lokonga in zijn eerste interview. "Bij de Rode Duivels werkte ik al samen met Thierry Henry, een legende bij deze club. Een fantastische ervaring. Ik heb veel bijgeleerd van hem."

Het jeugdproduct, dat in 2014 bij Anderlecht belandde en in december 2017 zijn A-debuut maakte, werd in maart voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels.

Coach Arteta: "Vincent (Kompany) vertelt vol lof over Albert"

Coach Mikel Arteta legt de keuze voor Lokonga uit op de website van Arsenal: "Albert is een heel intelligente speler, die een geweldige maturiteit aan de dag legde in zijn prestaties tijdens zijn ontwikkelingsproces."

"Albert is goed gecoacht door Vincent Kompany en zijn team bij Anderlecht. Ik ken Vincent heel goed", zegt de vroegere assistent-coach van Pep Guardiola bij Manchester City, die daar nog met de speler Kompany werkte.

"Vincent praat vol lof over Albert en zijn positieve impact op Anderlecht de laatste seizoenen."

"We hebben er vertrouwen in dat Albert klaar is voor de volgende stap in zijn ontwikkeling."