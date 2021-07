Afvallingsrace gaat voort: ook Kerber en Evans haken af voor olympisch tennistoernooi

Weer kunnen twee namen doorstreept worden. In navolging van onder meer Serena Williams, Simona Halep, Rafael Nadal en Roger Federer haakten de voorbije uren nog twee tennissers af voor de Spelen. De Duitse Angelique Kerber pakte op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro een zilveren plak. Ze verloor in de finale van Monica Puig uit Puerto Rico. De winnares van 3 Grans Slams moet forfait geven door een bovenbeenblessure.

De hoogst gerangschikte Brit moet dan weer afhaken na een positieve coronatest. “Ik zal niet in staat zijn om me voor te bereiden en conditie op te bouwen voor de Olympische Spelen in Tokio,” vertelde de 31-jarige Evans op zijn sociale mediakanalen. “Ik ben heel teleurgesteld en isoleer me momenteel volgens de richtlijnen van de regering."