Afvallingsrace gaat voort: Kerber, Azarenka en Evans haken af voor olympisch tennistoernooi

Het blijft afzeggingen regenen voor het olympisch tennistoernooi. De Duitse Angelique Kerber, nummer 22 van de wereld en goed voor zilver in Rio, haakt af met een bovenbeenblessure. Victoria Azarenka geeft forfait door de coronasituatie in Japan. De Brit Dan Evans moet dan weer forfait geven na een positieve coronatest.

Weer kunnen twee namen doorstreept worden. In navolging van onder meer Serena Williams, Simona Halep, Rafael Nadal en Roger Federer haakten de voorbije uren nog twee tennissers af voor de Spelen.



De Duitse Angelique Kerber pakte op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro een zilveren plak. Ze verloor in de finale van Monica Puig uit Puerto Rico. De winnares van 3 Grans Slams moet forfait geven door een bovenbeenblessure.

Victoria Azarenka liet vandaag ook weten dat ze niet naar Japan gaat. De voormalige nummer één van de wereld haalt de coronapandemie aan als reden voor haar forfait. "Ik heb de moeilijke beslissing genomen om niet deel te nemen in Tokio", tweette de Wit-Russische. "Ik heb geweldige herinneringen aan de Spelen, maar met alle uitdagingen die ons te wachten staan gerelateerd aan de pandemie, weet ik diep in mijn hart dat dit de juiste beslissing is voor mezelf en mijn team."

De hoogst gerangschikte Brit moet dan weer afhaken na een positieve coronatest. “Ik zal niet in staat zijn om me voor te bereiden en conditie op te bouwen voor de Olympische Spelen in Tokio,” vertelde de 31-jarige Evans op zijn sociale mediakanalen. “Ik ben heel teleurgesteld en isoleer me momenteel volgens de richtlijnen van de regering."

35 spelers uit top-50 niet naar Tokio

De cijfers van de afzeggingen zijn ronduit indrukwekkend - vooral bij de mannen. 23 spelers uit de top-50 gaven al forfait. Bij de vrouwen zijn dat er 12 uit de top-50. Volgens ex-speelster Sabine Appelmans ligt dat vooral aan de ongelukkige timing in de wedstrijdkalender. En ook aan de speciale omstandigheden waarin deze Spelen plaatsvinden. "Spelers hebben geen zin om nog eens in een leeg stadion te spelen, hoor ik vertellen", zegt Appelmans. "Voor tennissers zijn de Spelen normaal een ander soort toernooi, waar ze ook eens naar andere sporten kunnen gaan kijken. Ook dat valt weg."