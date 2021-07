"Meesterknecht" Van Aert test laatste keer bergop: "Het werk is bijna af"

Even leek het erop dat Wout van Aert nog zou meespelen om de dagzege en misschien zelfs de strijd om de bolletjestrui, maar op 5 kilometer van de top liet hij het groepje met de favorieten toch lopen.

"Ik had er misschien nog iets langer kunnen aanhangen, maar toen Majka versnelde wist ik dat het vanaf dan steeds sneller zou gaan. Ik zat daar niet om top 10 te rijden, wel om nog iets nuttigs te doen. Voor het geval Jonas (Vingegaard) zijn go gaf om te versnellen of op iemand te reageren."

"We hebben prachtig werk geleverd. Jammer genoeg grijpen we naast de ritzege, maar het is fantastisch wat Jonas hier doet."

Zal hij in de toekomst een man zijn die meespeelt om de eindzege in grote rondes? "Als je 2e kunt worden in de Tour, zonder dat je met klassementsambities bent gestart dan denk ik dat wel. Kijk maar hoe hij de voorbije 3 weken is gegroeid. Er kan nog veel bij."

Bij Van Aert zelf lijkt er met het oog op Tokio niet veel meer bij te moeten. Zijn laatste "klimtraining" was succesvol. "Ik reed deze week nog beter bergop dan in de vorige weken. Het werk is bijna af."