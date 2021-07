VIDEO: Pogacar, Vingegaard en Carapaz zorgen voor vuurwerk op de Col du Portet

1. Fransen wagen hun kans op Quatorze Juillet

2. Perez gaat solo op de Col du Portet, Van Aert haakt af

3. Tempowerk van UAE doet Mas en Martin de das om

UAE neemt het heft in handen in de favorietengroep. Op 12 kilometer van de top eist het brutale tempo van Pogacars knecht Majka de eerste grote slachtoffers. Met Mas en Martin moeten de eerste namen uit de top 10 de rol lossen. Ook Loetsenko komt in de problemen.

4. Pogacar opent de debatten, alleen Vingegaard en Carapaz kunnen mee

5. Pogacar schudt tevergeefs aan de boom, Carapaz krijgt er Vingegaard wel af

6. Vingegaard keert nog terug, Pogacar wint sprint met z'n drieën

Vingegaard wil van geen opgeven weten. Op karakter sluit hij in de laatste steile hectometers weer aan bij Pogacar en Carapaz. Met z'n drieën sprinten ze voor de ritzege. Pogacar heeft nog een stevig eindschot en triomfeert op de Col du Portet. Vingegaard wordt knap tweede, Carapaz is derde. De rituitslag is meteen ook de nieuwe top drie in het algemene klassement.